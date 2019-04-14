استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي اعتقله مصابًا في الـ3 من شهر أبريل/نيسان الجاري، بعد اجتيازه السياج الأمني الفاصل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر في الهيئة العامة للشؤون المدنية في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، إن ”سلطات الاحتلال أبلغتنا باستشهاد الطفل إسحاق عبد المعطي اشتيوي، البالغ من العمر 16عامًا من رفح متأثرًا بإصابته الخطيرة“.

وأشار المصدر إلى أن ”الجانب الإسرائيلي يحتجز جثمان الطفل الشهيد، ولم يبلغ عن موعد تسليمه“، ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن استلام جثمانه.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت شابًا فلسطينيًا، مساء اليوم الأحد، أثناء محاولته اجتياز السياج الأمني الحدودي شمال قطاع غزة.