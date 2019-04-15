نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان يلتقي سفراء أوروبيين بالخرطوم ‎

التقى نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الاثنين، بالسفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق.

ونشرت قوات الدعم السريع التابعة للجيش، عبر صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“، صورا للقاء بين حميدتي وصديق، دون تفاصيل أخرى حول فحوى اللقاء.

ووفق المصدر نفسه، التقى حميدتي أيضا، بشكل منفصل، كلا من سفيرة هولندا لدى السودان كارين بوقين، وسفير الاتحاد الأوروبي جان ميشل ديموند، دون ذكر أي تفاصيل حول فحوى اللقاءين.

والأحد، استقبل حميدتي القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية.

وخلال اللقاء، أطلع حميدتي الدبلوماسي الأمريكي على التطورات بالبلاد، والأسباب التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي.

والسبت، أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليمين الدستورية، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأصدر المجلس مرسوما دستوريا بتعيين كل من عبد الفتاح البرهان رئيسا له، ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، نائبا لرئيس المجلس.

ولليوم العاشر على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصمام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ“الحفاظ على مكتسبات الثورة“، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.