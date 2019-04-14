صحيفة عبرية: نتنياهو سيواصل ضخ الأموال القطرية لحماس في غزة

قالت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيركز في المرحلة المقبلة على 3 محاور إستراتيجية في التعامل مع الفلسطينيين، أبرزها استمرار دفع الأموال القطرية لحركة حماس.

وأضافت الصحيفة، أن نتنياهو سيواصل شراء سكوت حركة حماس والهدوء النسبي في القطاع عموماً، لضمان عدم التصعيد الأمني، عبر الأموال القطرية.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي يوسي مليمان، قوله إنه ”إذا لم يطبق نتنياهو وعده الانتخابي بفرض السيادة على الضفة، سيبذل جهداً للحفاظ على الأوضاع في غزة والضفة وتقسيم الشعب الفلسطيني إلى كيانين سياسيين منفصلين بالضفة وغزة، بينما يواصل التهرب من المفاوضات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية على أمل أن يستمر التعاون الأمني ​​بين الشاباك والجيش الإسرائيلي مع نظرائهم الفلسطينيين“.

وتابع المحلل السياسي: ”نتنياهو سيعمل على منع اندلاع حرب أو تصعيد على الحدود الثلاثة مع غزة وسوريا ولبنان ومنع أي مواجهات في الضفة الغربية“.

وأكد مليمان أن نتنياهو، على الصعيد الخارجي، سيحاول قدر المستطاع السيطرة على الحدود الشمالية، من خلال ضربات القوات الجوية وبالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمنع إيران من إقامة كيان لها في سوريا ووقف نقل الأسلحة إلى حزب الله اللبناني.