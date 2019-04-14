مقتل 3 مدنيين بغارة جوية في ضواحي طرابلس الليبية

قامت طائرة تابعة لقاعدة مصراته، بعملية استهدفت من خلالها أهدافًا بمنطقة النواحي الأربعة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر محلي في منطقة ”النواحي الأربعة“ لـ ”إرم نيوز“، إن الطائرة ألقت حمولتها بمجرد اقترابها من الأحياء السكنية، ولم تصل لتمركزات الجيش.

وأكد شهود عيان من المنطقة، أن الطائرة أصابت مقرًا لشركة أهلية وخلفت 3 قتلى من العمالة الوافدة السودانية، كانوا يقومون بحراسة في المبنى، علاوة على إصابة 4 من موظفي الشركة بجروح متفاوتة.

يذكر أن الطيران التابع لحكومة الوفاق يشن غاراته انطلاقًا من مطار الكلية الجوية بقاعدة مصراته، وسبق لهذا الطيران شن عدة غارات في عدة مواقع من ضواحي طرابلس، وكان الناطق الرسمي للجيش الليبي اللواء المسماري أكد وجود طيارين مرتزقة ضمن طياري قاعدة مصراته.