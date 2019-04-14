برلماني ليبي يكشف عن منع أعضاء في حكومة الوفاق من السفر

كشف عضو مجلس النواب الليبي مصباح اوحيدة أن أعضاء حكومة الوفاق ممنوعون من السفر بأمر من الميليشيات خشية انشقاقهم.

وقال اوحيدة، في إدراج له على صفحته بموقع ”فيسبوك“ اليوم الأحد، إن ”تصرفات مسؤولي حكومة الوفاق داخل طرابلس غير اعتيادية“، فمن خلال التواصل مع البعض منهم كانت هنالك تلميحات بوجود ضغوطات تمارس عليهم من الميليشيات للقيام بإجراءات مخالفة للقوانين واستنزاف للموازنة العامة للدولة التي تمثل موارد الشعب الليبي لصرفها على الحرب أو تجهيز للهروب بعد خسارة هذه المعركة، ليكونوا مدانين أمام القضاء بالتصرف في أموال الليبين وإساءة استخدامها لصالح أمراء المليشيات“.

تصرفات مسئولي الوفاق داخل طرابلس غير اعتيادية فمن خلال التواصل مع البعض كان هنالك تلميحات بوجود ضغوطات تمارس عليهم من… تم النشر بواسطة ‏‎Musbah Awhida‎‏ في الأحد، ١٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: ”وهم ممنوعون من السفر خارج البلاد ومسجلون في كافة المنافذ الجوية والبرية ورهن الإقامة الجبرية في مكاتبهم، وأماكن إقامتهم بحراسة مشددة، خوفًا من سفرهم إلى الخارج والانشقاق عن المجلس الرئاسي وقول حقيقة ما يحدث في العاصمة“.

وأكد أن المجلس الرئاسي أصبح لعبة في يد قلة من الإسلاميين المتطرفين ودواعش المال العام المطلوبين على المستوى الدولي والمحلي، والعقاب لكل مخالف، أبسطها القبض عليه وإلقاؤه في السجن، وتُلفق له التهمة المناسبة دون إحالته للقضاء“.