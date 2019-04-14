مسلح يقتحم صالة أفراح في غزة ويقتل أحد المدعوين‎

أعلنت الشرطة الفلسطينية، عن وفاة مواطن بعد إطلاق النار عليه خلال شجار عائلي وقع في صالة أفراح، اقتحم على أثره مسلح الصالة وأطلق النار باتجاه المدعوين، ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة 4 آخرين.

وقال الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، إن ”مواطنًا يبلغ من العمر 45 عامًا، توفي إثر إصابته بطلق نار في الصدر، اثر شجار عائلي اندلع مساء السبت، في إحدى صالات الافراح بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة“.

وأضاف لوسائل إعلام محلية، أن ”الشجار أسفر عن إصابة عدد اخر من المواطنين، ممن كانوا مدعوين لحضور حفل الزفاف“.

وبحسب مصادر محلية، فإن شجارًا اندلع بين زوجة الجاني وعدد من النساء اللواتي حضرن حفل الزفاف، لتنسحب من القاعة وتخبر زوجها بما حدث، قبل أن يعود مصطحبًا سلاحه الالي ويطلق النار بشكل عشوائي المدعوين.

وأكد شهود عيان، أن دورية شرطة تصادف مرورها في المكان نجحت في السيطرة على الجاني ومصادرة سلاحه، حيث كان يهم بمواصلة إطلاق النار صوب المدعوين في حفل الزفاف.