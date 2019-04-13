اشتية: الباب مفتوح أمام الفصائل للانضمام للحكومة الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، أن الباب ما زال مفتوحا أمام جميع الفصائل الفلسطينية، للانضمام للحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن إنهاء الانقسام سيكون أولوية لدى حكومته.

وقال اشتية، في أول لقاء تلفزيوني له عقب أداء حكومته اليمين الدستورية، إن ”الفصائل التي لم تشارك في الحكومة، عرضنا عليها ملامح برنامج الحكومة وأبدت الدعم الكامل للحكومة خصوصا الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وأكدوا أهمية إنهاء الانقسام ومعالجة هموم وقضايا قطاع غزة“.

وأضاف اشتية، أن ”الحكومة أبقت الباب مفتوحًا لكل الفصائل التي لم تشارك حتى هذه اللحظة في الحكومة“.

وتابع اشتية، أنه ”كتاب التكليف الذي منحنا إياه الرئيس يتضمن سبع نقاط وعلى رأسها إنهاء الانقسام، والعمل إعادة الوحدة للشعب الفلسطيني، والعمل على إنجاز الانتخابات التي ينتظرها المواطن لإحياء الشرعية والحياة البرلمانية وكل ما يحتاجه المواطن“.

وقال اشتية، إن ”إنهاء الانقسام له شقين، فني وسياسي، الشق السياسي لدى فتح وحماس، إذا لم يكن بالإمكان الاتفاق فلنذهب للانتخابات، ونحن نعمل على إنهاء الانقسام“.

وأكمل اشتية، أن ”الحكومة ستقوم بتجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، هناك شق متعلق بالحكومة له علاقة بإنهاء الانقسام سنعمل عليه، وسنعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال“.

وأدى اشتية وحكومته اليمين الدستورية، مساء السبت، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد خمسة أسابيع من تكليف الرئيس الفلسطيني لاشتية بتكليف الحكومة الثامنة عشرة“.