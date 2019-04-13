”دقلو“ نائبًا لـ“البرهان“.. الإعلان عن التشكيلة الجديدة للمجلس العسكري في السودان (فيديو)

كشف التلفزيون السوداني الرسمي مساء اليوم السبت، عن التشكيلة الجديدة للمجلس العسكري الانتقالي، الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وعرض التلفزيون لقطات للأعضاء الجدد وهم يؤدون اليمين القانونية، بعد أن تم تعيينهم في المجلس.

وشهدت التشكيلة الجديدة، تعيين الفريق أول ”محمد حمدان دقلو موسى“، قائد قوات الدعم السريع، نائبًا للرئيس، ثم الفريق الركن ”شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو“، عضوًا وناطقًا رسميًا باسم المجلس، كما تم تعيين باقي أعضاء المجلس وهم.

الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ، عضوًا.

الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، عضوًا.

الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي، عضوًا.

الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، عضوًا.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضوًا.

الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد، عضوًا.

اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، عضوًا.