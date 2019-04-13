الشرطة الصومالية تقتل 6 أشخاص على الأقل في مقديشو

قال شهود ونواب في الصومال، إن قوات الأمن قتلت سائق عربة صغيرة وراكبًا في العاصمة مقديشو، السبت، كما قتلت أربعة أشخاص آخرين كانوا يحتجون على الواقعة.

ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات، مما أطلق سحبًا من الدخان الأسود في الشوارع.

وبين النائب مهاد صلاد، أن قوات الأمن قتلت الشخصين ثم وردت أنباء عن قيام الشرطة بقتل ثلاثة أشخاص آخرين بعد المظاهرة.

وقال أدن محمد، وهو سائق عربة صغيرة بثلاث عجلات إن المظاهرات بدأت بعد إطلاق النار على صديقه، مضيفًا أن ”الشرطة قتلت صديقه عمدًا وعمه اللذين كانا بالعربة“. وتابع قائلًا: ”المحتجون أرادوا دخول القصر الرئاسي في وسط المدينة، لكن الشرطة فتحت النار عليهم“.