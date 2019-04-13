المجلس العسكري بالسودان يلغي حظر التجوال ويتعهد بحكومة مدنية

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري وحكومة مدنية متفق عليها بالتشاور مع القوى السياسية، لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في أول بيان لبرهان، غداة اختياره رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي خلفًا لعوض بن عوف، الذي أعلن تنحيته الجمعة عن رئاسة المجلس.

وقال البرهان إنه تم إلغاء قرار حظر التجوال في البلاد، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار الفترة الانتقالية مدة عامين كحد أقصى.

وأشار إلى أن مهام المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية منحصرة في ”إنفاذ القانون وتهيئة المرحلة الانتقالية والمناخ السياسي بما يفضي لانتقال السلطة لمدنيين“.

وشدد على، ”العزم على ملاحقة جميع المسؤولين عن الفساد ومحاكمة كل من تورط في قتل الأبرياء“.

وقال في بيانه، إن ”الدعوة مفتوحة إلى الحوار لكل أطياف المجتمع السوداني“، مطالبًا الأحزاب والمواطنين المساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد.

كما أعلن في البيان، ”إنهاء مهام ولاة جميع الولايات“.