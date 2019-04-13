الفصائل الفلسطينية تدعو لتدخل دولي عاجل لإنقاذ الأسرى المضربين

دعت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، المواطنين إلى التصعيد الميدانيّ والمواجهات مع نقاط الاشتباك مع الاحتلال، دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وطالبت الفصائل في بيان لها، ”المواطنين الفلسطينيين بالمشاركة في المسيرات والوقفات والاعتصامات اليومية في مراكز المدن وأمام المنظمات الدولية“، داعيةً إلى ”تدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يتعرضون للاعتداءات الإسرائيلية والتنصل من حقوقهم“.

وقالت الفصائل في بيانها: ”ندعو إلى إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من أبريل/نيسان الجاري، بأوسع مشاركة جماهيرية وشعبية، وليكن يومًا كفاحيًا على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال على مداخل المدن وبوابات السجون“.

واعتبرت الفصائل، أن يوم الجمعة المقبل، ”سيكون يومًا للتصعيد الميداني مع نقاط التماس مع الاحتلال”، مؤكدة ”مواصلة دعم الأسرى حتى نيل حقوقهم ورضوخ إدارة مصلحة السجون لمطالبهم العادلة“.

وتأتي دعوات الفصائل الفلسطينية، في ظل مواصلة مئات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإضراب عن الطعام لليوم السادس على التوالي في ”معركة الكرامة 2″، التي بدأت بها الهيئات القيادية للأسرى مساء الإثنين الماضي، بعد رفض إدارة السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالبهم.