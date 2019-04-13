مقاتلات الجيش الليبي تقصف معسكرًا لميليشيا ثوار طرابلس

قصفت مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي، صباح اليوم السبت، معسكر السعداوي بمنطقة عين زارة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت غرفة عمليات تحرير طرابلس في بيان مقتضب، إن مقاتلات من سرب الشهيد مؤمن الدرسي، قصفت صباح اليوم موقع تجمع لمن وصفتهم بـ “ الخوارج والميليشيات“، مشيرة إلى أن الإصابات كانت دقيقة.

ويعود المعسكر لميليشيا كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري، ويضم أيضًا ميليشيات أخرى.

من جهة أخرى، ساد الهدوء وتوقف القتال في محور العزيزية والسواني بين الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق، بناء على طلب من الهلال الأحمر ولمدة ساعة.

وتهدف الهدنة إلى توفير ممر آمن لخروج الأسر والعائلات العالقة في دوائر الاشتباك، والتزام الطرفين بوقف إطلاق النار طيلة الفترة المحددة.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي بدأ زحفه نحو طرابلس، التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، قبل أسبوع، في مسعى لتحريرها من الميليشيات.