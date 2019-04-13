البرلمان الليبي يعقد أولى جلساته في مدينة بنغازي

انتقل مجلس النواب الليبي، إلى مدينة بنغازي المقر الرسمي للمجلس المنتخب في عام 2013، الذي كان يعقد جلساته بمدينة طبرق، كمقر مؤقت؛ نظرًا لسيطرة الجماعات المسلحة حينها على مدينة بنغازي.

وافتتح رئيس المجلس، عقيلة صالح، اليوم السبت، جلسة المجلس بكلمة تناول فيها عدة نقاط حول الوضع الحالي في ليبيا، مشيرًا إلى أن ”حكومة الوفاق وقعت تحت سيطرة الميليشيات“، مثمنًا في الوقت ذاته، ”تضحيات رجال الجيش الليبي في سبيل تحرير البلاد من قبضة الإرهاب“.

ودعا صالح، دول العالم إلى ”المحافظة على أموال ليبيا المجمدة وضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي“، مؤكدًا أن ”المرحلة القادمة ستكون بعد تحرير طرابلس، وهي الذهاب لصناديق الاقتراع لتأسيس مرحلة دائمة في ليبيا“.

وتمحورت مداخلات النواب، حول دعم الجيش في عملياته بطرابلس، وضرورة إعادة توطين البرلمان بصفة دائمة في بنغازي، كما أشار بعض النواب إلى ضرورة بناء دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة.

وطالب بعض النواب بضرورة إسقاط عضوية النواب المتغيبين والمقاطعين، خصوصًا أن من بينهم من يقود حملات ضد البرلمان والجيش خارج ليبيا، بصفته نائبًا وهو لم يمارس عمله مطلقًا منذ بداية عمل البرلمان.