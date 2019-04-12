السودان.. عوض بن عوف يستقيل وعبد الفتاح البرهان رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي (فيديو)

أعلن رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عوض بن عوف استقالته، وتعيين عبد الفتاح برهان المفتش العام للجيش السوداني رئيسًا للمجلس خلفًا له.

كما أعلن، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، مساء الجمعة، إقالة نائبه كمال عبد المعروف الماحي من منصبه بناءً على طلبه.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون لحظة أداء الفريق عبد الفتاح البرهان يمين تسلم منصبه الجديد بحضور رئيس القضاء عبد المجيد إدريس.