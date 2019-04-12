المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يؤجل اجتماعًا مع القوى السياسية

قالت وكالة السودان للأنباء اليوم الجمعة إن المجلس العسكري الانتقالي في البلاد سيؤجل اجتماعًا مع الأحزاب والقوى السياسية إلى موعد يحدد لاحقًا.

وأضافت أنه يتعين على كل حزب سياسي أولًا أن يقدم غدًا السبت أسماء ممثلين اثنين مفوضين من الحزب لحضور الاجتماع.

وكان الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري قد قال في وقت سابق اليوم: إن المجلس سيعقد حوارًا مع الكيانات السياسية لتهيئة الأجواء من أجل حوار.

وفي السياق، طالب المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الدول العربية بدعم بلاده داخليًا خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الفريق أول عمر زين العابدين، بسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب، بثه التلفزيون الرسمي.

وقال زين العابدين خلال اللقاء: ”نطلب من السفراء الدعم في تخفيف الضغط على السودان خارجيا، لما لدينا من مشاكل داخلية“.

وذكر أن السودان يواجه مشاكل اقتصادية في خدمات أساسية تتمثل في توفير الدقيق والوقود، ما يستلزم دعمه من قبل بلادهم.

وأضاف: ”نحن ملتزمون بعلاقات حسن الجوار وكل الاتفاقيات والتعاهدات‎ المبرمة“.