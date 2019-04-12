العراق يتسلم 200 من عناصر ”داعش“ المتواجدين في سوريا‎

تسلم الجيش العراقي، اليوم الجمعة، 200 من مواطنيه الأعضاء في تنظيم ”داعش“ المتواجدين في الجانب السوري، وفق مصدر أمني.

وقال الضابط في شرطة الأنبار النقيب أحمد الدليمي: إن ”قوات سوريا الديمقراطية“ (قسد) سلمت قوة من الجيش العراقي اليوم 200 عراقي منتمين لتنظيم ”داعش”.

وأوضح أن عملية تسليم عناصر ”داعش“ تمت شمال مدينة القائم 400 كم غرب الرمادي (مركز محافظة الأنبار).

وأضاف الدليمي أن ”هذه تعتبر الدفعة الرابعة التي يتم استلامها من المتطرفين العراقيين المتواجدين لدى قوات قسد السورية“.

ولفت إلى أن ”عدد العناصر الذين تم استلامهم لغاية الآن 680 متطرفًا.

وسبق أن تسلمت القوات العراقية ثلاث دفعات من عناصر ”داعش“ العراقيين من الجانب السوري خلال الأسابيع الماضية، وفق إعلام محلي.

وفر العديد من عناصر ”داعش“ العراقيين من البلاد إلى سوريا، بعد إعلان تحرير محافظة الأنبار من التنظيم المتشدد نهاية 2017.