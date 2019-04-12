محاولات لعقد لقاء جديد يجمع الفصائل الفلسطينية في موسكو

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الجمعة، أنها تجري محاولات حثيثة لعقد لقاء جديد يجمع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، بعد فشل الاجتماع الأول بسبب رفض بعض الفصائل التوقيع على البيان المشترك.

ويأتي إعلان الجبهة الديمقراطية، في ظل تواجد وفد من كوادرها في موسكو، بعد دعوة من الخارجية الروسية، بهدف تحريك ركود الملفات الفلسطينية العالقة.

وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة:“نناضل من أجل القيام، وبأقرب فرصة ممكنة، بخطوة جديدة للقاء جديد في موسكو بين الفصائل الفلسطينية، وهذا هو موضوع مباحثاتنا الجارية في هذه الزيارة بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، ولدينا لقاءات متعددة على مستويات عليا“.

وأضاف حواتمة خلال تصريح صحفي:“نحن نعمل من أجل خطوات جديدة، وفي مقدمتها حوار جديد بأقرب فرصة ممكنة، في موسكو، لنبحث مرة أخرى، العلاقات الفلسطينية الفلسطينية وقضايا الوحدة الوطنية، ونبحث بقضايا تطبيق القرارات التي اتخذناها في مؤسسات منظمة التحرير، وبالإجماع الوطني أيضًا“.

وتابع حواتمة:“الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقعت مع عدد من الفصائل على البيان المشترك الذي توصلنا إليه، لكن توجد فصائل أخرى، وهي أربعة فصائل لم توقع عليه، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي“.

ودعا حواتمة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس إلى تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، على المصالح الحزبية الضيقة، خاصة في ظل أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية.