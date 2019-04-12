مئات الآلاف يحتشدون بالشوارع المحيطة بوزارة الدفاع السودانية (فيديو وصور)

قال شاهد عيان إن مئات الآلاف من المتظاهرين احتشدوا بالشوارع المحيطة بمجمع وزارة الدفاع، في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة.
وعبّر المحتجون عن غضبهم تجاه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، الذي أعلن فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، الخميس.
بعد يوم من الإطاحة بــ #البشير وسيطرة المجلس العسكري على الحكم.. آلاف السودانيين يزحفون إلى مقر #اعتصىام_القيادة_العامة للجيش في #الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية#إرم_نيوز #السودان #مدن_السودن_تنتفض #sudan pic.twitter.com/Ayb4ml86uH
— إرم نيوز (@EremNews) April 12, 2019