عون: من حق لبنان العمل على استعادة أراضيه المحتلة ”بكل السبل المتاحة“

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن قسمًا من هضبة الجولان السورية المحتلة، يضم أراضي لبنانية هي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، مشددًا على رفض بلاده جعلها تحت السيادة الإسرائيلية.

جاء ذلك وفق بيان للرئاسة اللبنانية، عقب لقاء عون وفدًا أمريكيًا وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، يضم نائب رئيس مؤسسة الأمم المتحدة بيتر ييو، وأعضاء الكونغرس آدم كيزينجر، وفسنت كونزاليز، وكليهما من لجنة الشؤون الخارجية، وتوم غرافيس من لجنة الاعتمادات.

وشدد عون على أنه من حق لبنان العمل على استعادة أراضيه التي تحتلها إسرائيل ”بكل السبل المتاحة“.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسومًا اعترف بموجبه بـ ”سيادة“ إسرائيل على الجولان المحتلة عام 1967، وذلك بعد اعترافه أواخر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويتخوف اللبنانيون من خسارة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، على غرار ما فعله ترامب بالقدس والجولان.

ونوه عون بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل ”ما حقق استقرارًا على طول الحدود الجنوبية منذُ 13 عامًا“.

وجدد تأكيد موقف بلاده الداعي إلى ضرورة عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم.

وشرح عون للوفد الأمريكي ”التداعيات السلبية التي أحدثها تدفق النازحين إلى لبنان على مختلف القطاعات“.

وأشار إلى عدم جواز انتظار عودة اللاجئين لحين التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية ”قد يأتي وقد لا يأتي“.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

وقال عون إن بإمكان الشركات الأمريكية العاملة في مجال التنقيب، تقديم عروضها إلى لبنان للمشاركة في المرحلة الثانية من التنقيب عن النفط والغاز.

ويقسم لبنان المنطقة البحرية التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط بالمتوسط إلى عشر رقع (بلوكات).

ووقعت الحكومة اللبنانية العام الماضي، للمرة الأولى، عقودًا مع 3 شركات دولية هي ”توتال“ الفرنسية، و“إيني“ الإيطالية، و“نوفاتيك“ الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية، رغم وجود توتر مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في البلوك رقم ”9“.