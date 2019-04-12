في أول تعليق لها.. الجامعة العربية تأمل بتحقيق التوافق بالسودان

قالت الجامعة العربية، عصر اليوم الجمعة، إنها تأمل في تحقيق توافق بالسودان، وتحلي الجميع بالحكمة والتمسك بالحوار السياسي.

جاء ذلك في بيان للجامعة في أول تعليق بعد 24 ساعة من إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين، وإعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر.

وأوضحت الجامعة أنها ”تتابع بكل الاهتمام تطورات الأوضاع بشأن الانتقال السياسي في السودان“، معربة عن أملها في ”توافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد“.

وأضافت أنها ”تتطلع إلى تحلي الجميع بالحكمة المطلوبة في هذا الظرف الدقيق مع التمسك بالحوار السياسي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحياة الكريمة والحرة والآمنة والمستقرة التي يستحقها“.

وأكدت أنها ”لن تدخر وسعًا في دعم التوصل إلى التوافقات المأمولة أسوة بما طلب منها في مراحل سابقة“.

وتأتي قرارات الإطاحة بالبشير وتسلم مجلس عسكري السلطة، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.