تجمع المهنيين في السودان يرفض وعود ”المجلس العسكري“

أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم الجمعة، أنه ”يرفض وعود المجلس العسكري الانتقالي بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية وبأنه سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين“.

وأكد التجمع، وهو المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بأن ”مطالبه واضحة وعادلة ومشروعة“، واستطرد ”إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلًا لصنع التغيير“.

وأضاف، بأن القائمين على المجلس العسكري، ”لا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورًا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ“.