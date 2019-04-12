المجلس العسكري في السودان يتعهد بتشكيل حكومة مدنية تمامًا

قال الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية، بالمجلس العسكري في السودان، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الحكومة المنتظرة ستكون مدنية تمامًا.

لكنه قال إن رئيس المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة.

وشدد رئيس اللجنة المكلفة من قبل المجلس العسكري، بأن الأخيرة ”لم تأت بحلول والحلول تأتي من المحتجين“، مبديًا تأكيده بأن اللجنة والمجلس العسكري، ”غير طامعين في السلطة“.

وكشف الفريق زين العابدين في مؤتمره الصحفي أن اللجنة تعتزم بدء حوار مع الكيانات السياسية في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ولمح رئيس اللجنة إلى إمكانية تقليص المرحلة الانتقالية، قائلًا إن ”فترة المجلس العسكري لعامين، هذا هو الحد الأقصى، لكن خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى يمكن أن ينتهي أمد المجلس“.

وتابع: ”لن نملي شيئًا على الناس، ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية… نحن لم نأت بحلول والحلول تأتي من المحتجين“.