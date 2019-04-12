السودان.. تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي‎

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، فجر الجمعة، تأجيل إعلان أسماء أعضائه، لإجراء مزيد من التشاور.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري ستعقد الجمعة لقاءات مع القوى السياسية بالبلاد، دون أي تفاصيل عن عدد أعضاء المجلس.

كما ستعقد ذات اللجنة لقاءات أخرى متعددة مع أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء كل من الدول العربية، ودول الترويكا وأمريكا، والدول الإفريقية، والآسيوية المعتمدين لدى الخرطوم كل على حدة، وفق المصدر ذاته.

والخميس، أعلن التلفزيون الرسمي في السودان، أن وزير الدفاع عوض بن عوف، أدى “ القسم “ رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي.

فيما أدى رئيس أركان الجيش كمال عبدالمعروف، اليمين الدستورية، نائبًا لرئيس المجلس الانتقالي، بحضور رئيس القضاة عبدالمجيد إدريس.

جاء ذلك بعد إعلان بن عوف، عزل رئيس الدولة عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن بن عوف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارًا من مساء الخميس.