سفارة السودان في الكويت تعلق على تحطيم موظفيها صورة البشير

سفارة السودان في الكويت تعلق على تحطيم موظفيها صورة البشير

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أعربت سفارة السودان في الكويت، يوم الخميس، عن أسفها للتصرف الذي بدر من بعض موظفيها الذين حطموا صورة الرئيس عمر البشير داخل صالة الاستقبال في مقر السفارة، عقب عزله بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع عوض بن عوف.

ووصفت السفارة السودانية في بيان تداولته وسائل إعلامية، تحطيم صورة البشير بـ“التصرف غير اللائق“.

ووجهت السفارة السودانية الشكر للأجهزة الأمنية الكويتية التي سارعت بتوفير حماية أمنية لمبنى البعثة السودانية، مناشدةً مواطنيها بضرورة احترام الممتلكات العامة واحترام قوانين الدولة المضيفة.

وكان مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، أظهر لحظة تحطيم صورة البشير وسط تكبير من المتواجدين في المكان.

وأطلق بعض أعضاء السفارة السودانية في المقطع المتداول عبارات مناهضة للبشير، مبدين فرحتهم بعزله.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس، عزل البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، وإعلان الطوارئ وتعطيل الدستور، وبدء فترة انتقالية لعامين، تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً