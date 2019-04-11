سفارة السودان في الكويت تعلق على تحطيم موظفيها صورة البشير

أعربت سفارة السودان في الكويت، يوم الخميس، عن أسفها للتصرف الذي بدر من بعض موظفيها الذين حطموا صورة الرئيس عمر البشير داخل صالة الاستقبال في مقر السفارة، عقب عزله بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع عوض بن عوف.

ووصفت السفارة السودانية في بيان تداولته وسائل إعلامية، تحطيم صورة البشير بـ“التصرف غير اللائق“.

ووجهت السفارة السودانية الشكر للأجهزة الأمنية الكويتية التي سارعت بتوفير حماية أمنية لمبنى البعثة السودانية، مناشدةً مواطنيها بضرورة احترام الممتلكات العامة واحترام قوانين الدولة المضيفة.

#السودان_الجديد ،،! أول سفاره تخلع صورته ،،؟ السفاره السودانية في الكويت ،،! الحمدلله pic.twitter.com/k9o0w7WJdA — عبدالرحمن عبدالله (@mfrq8) ١١ أبريل ٢٠١٩

وكان مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، أظهر لحظة تحطيم صورة البشير وسط تكبير من المتواجدين في المكان.

وأطلق بعض أعضاء السفارة السودانية في المقطع المتداول عبارات مناهضة للبشير، مبدين فرحتهم بعزله.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس، عزل البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، وإعلان الطوارئ وتعطيل الدستور، وبدء فترة انتقالية لعامين، تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.