السودان.. تواصل الاعتصام أمام مقر الجيش رغم سريان حظر التجول

واصل آلاف المتظاهرين السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مساء الخميس، على الرغم من بدء حظر التجول الليلي الذي فرضه الجيش إثر إطاحته بالرئيس عمر البشير.

وعلى وقع هتاف ”سلام، عدالة، حرية“، استهل المتظاهرون اعتصامهم لليلة السادسة على التوالي أمام مقر الجيش، وفقًا لما نقلت ”فرانس برس“ عن شهود عيان.

وكان الجيش دعا المعتصمين قبيل ساعات من ذلك إلى الالتزام بحظر التجول الذي بدأ في العاشرة ليلًا بالتوقيت المحلي ويستمر لغاية الرابعة فجرًا.

وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي أن وزير الدفاع عوض بن عوف أدى مساء الخميس القسم ”رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي“ الذي شكله الجيش إثر إطاحته بالبشير بعد 4 أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

وقال التلفزيون إن ”الفريق أول الركن عوض محمد أحمد بن عوف أدى القسم رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي“.

وأضاف: ”الفريق كمال عبد المعروف أدى القسم نائبًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي“.

وعرض التلفزيون لقطات للجنرالين وهما يؤديان القسم.

وأطاح الجيش السوداني الخميس بالبشير، وأعلن اعتقاله واحتجازه ”في مكان آمن“ وتولي ”مجلس عسكري انتقالي“ السلطة لمدة عامين.

وأعلنت ”لجنة أطباء السودان“ النقابية، مقتل 13 شخصًا برصاص قوات النظام، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، الخميس، بحسب ”الأناضول“.

وأوضحت اللجنة المعارضة، في بيان، أن قتيلين سقطا في الخرطوم، أحدهم في موقع الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، والآخر في حي “ شمبات“ شمال العاصمة.

وأشار البيان أن 8 قتلى سقطوا بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور (غرب)، وأن اثنين قتلا بمدينة مدينة مدني (وسط)، فيما قتل الأخير بمدينة عطبرة (شمال).

ولفتت اللجنة إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى منذ بداية الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السبت، إلى 35.

وعقب إعلان عزل الرئيس البشير، الخميس، حاول محتجون في عدد من المدن، اقتحام مقرات الأمن، لإطلاق سراح معتقلين سياسيين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.