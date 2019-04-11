الجيش السوداني يدعو المواطنين إلى الالتزام بحظر التجول

دعا الجيش السوداني، يوم الخميس، المواطنين إلى الالتزام بحظر التجول، المعلن من الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش: ”نظرًا لمخاطر قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساء (20:00 ت.غ) وحتى الرابعة صباحًا (02:00 ت.غ)، نلفت نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك والالتزام به“.

وبرر الجيش دعوته تلك بأنه ضروري ”حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين“.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيهما اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن ”بن عوف“ في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارًا من مساء الخميس.

لكن ”تجمع المهنيين“ وتحالفات المعارضة أعلنوا رفضهم بيان الجيش ”جملة وتفصيلًا“، ودعوا إلى مواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.