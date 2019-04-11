السودان.. إصابة محتجين في ”عطبرة“ إثر محاصرتهم مبنى الأمن

أصيب عدد من الأشخاص في مدينة عطبرة شمال السودان، لدى تفريق قوات الأمن محتجين حاصروا مبنى جهاز الأمن والمخابرات، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود أن مئات من أهالي المدينة حاصروا المبنى، الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين كانوا قيد الاحتجاز.

وأوضح الشهود أن الأمن أطلق الرصاص لتفريق المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد غير محدد منهم.

وقال الشهود:“إن قوات الأمن أطلقت بقية المعتقلين المحتجزين لديها بعد مشادات مع المحتجين“، دون صدور تعليق رسمي بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق، أطلق الأمن السوداني سراح عدد من المعتقلين في المدينة إثر احتجاجات لأهاليها، الذين تلقوا وعدًا بإطلاق الباقين حال اكتمال الإجراءات الرسمية.

وكان وزير الدفاع عوض بن عوف، قد أعلن، في وقت سابق الخميس، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وذلك في بيان عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن ”عوض بن عوف“ أيضًا حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارًا من مساء الخميس.