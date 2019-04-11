بالفيديو.. شاهد لحظة مهاجمة المتظاهرين لسيارة وزير الدفاع السوداني بعد خروجه من مبنى التلفزيون

هاجم محتجون سودانيون، اليوم الخميس، مركبة وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الفريق عوض بن عوف، أثناء خروجه من مبنى التلفزيون الرسمي بعد إلقائه بيان تنحية البشير.

وبحسب فيديو تداوله ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هتف المحتجون ضد بن عوف، رافضين توليه رئاسة المجلس، حيث رددوا كلمة واحدة ”ما دايرنك.. ما دايرنك“.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين، تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، لكن إذاعة البيان لم تجد ترحيبًا من المحتجين.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مشترك رفضها لما ورد في بيان الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع السوداني بن عوف والإجراءات التي وعد بتنفيذها.

ودعت القوى التي تتحدث باسم المحتجين في أول تعليق منها على انقلاب بن عوف، الشعب إلى المحافظة على اعتصامه، أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.