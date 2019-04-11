إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة داعش في تلال حمرين العراقية

أعلنت قيادة العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية أمنية واسعة بدعم دولي لملاحقة تنظيم داعش في تلال حمرين.

وذكر بيان للقيادة أن ”قوات في جهاز مُكافحة الإِرهاب، قيادة العمليات الخاصة الأولى والثانية مَدعومة بطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، نفذت عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول عناصر تنظيم داعش في تلال حمرين“.

وأضاف البيان أن ”العملية تمت بإشراف مباشر من قبل قائد قوات مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي“.

وتلال حمرين عبارة عن سلسلة جبلية، تمتد من محافظة ديالى الواقعة 60 كيلومترًا شرقي بغداد، إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط، والواقعة على بعد 260 كيلومترًا شمال العاصمة العراقية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلنت بغداد دحر تنظيم داعش، واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت آنذاك ثلث مساحة العراق، لكن لا يزال عناصر من التنظيم يشكلون خلايا نائمة، ويشنّون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن شمال وغرب البلاد.