إصابة أسواق الخرطوم بالشلل التجاري بعد إعلان تولي الجيش الحكم

شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، شللًا تجاريًا كاملًا؛ بعد إغلاق تام لكافة المحلات التجارية، تزامنًا مع إعلان تولي مجلس عسكري انتقالي الحكم لمدة عامين.

وأغلقت جميع الأسواق بالخرطوم أبوابها، الخميس، فضلًا عن توقف تام للخدمة المدنية بالبلاد وإغلاق للمصارف التجارية.

وعجز آلاف العاملين في الوحدات الحكومية اليوم، عن مزاولة أعمالهم؛ بسبب اكتظاظ الطرقات بالمعتصمين؛ ابتهاجًا بسقوط النظام الحاكم في السودان.

وأعلن الجيش السوداني، الخميس، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، وتولي مجلس عسكري أمور البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين.

ومنذ ساعات صباح اليوم، توقفت تداولات البيع والشراء بأسواق العملات السودانية الموازية (السوداء)، انتظارًا للتطورات السياسية في البلاد.

وأكد تجار عملة في أسواق الصرف الموازية (السوداء)، للأناضول، أن هناك توقفًا تامًا لبيع وشراء العملات الأجنبية، إثر وجود تدخل عسكري لتغيير نظام الحكم في البلاد.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.