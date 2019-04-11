الجنايات الدولية تطلب تسليم البشير

طلبت محكمة الجنايات الدولية من السلطات القائمة على الحكم في السودان، تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير.

ونقلت قناة ”الحرة“ الأمريكية (رسمية) عن فادي العبدلله، المتحدث باسم المحكمة (مقرها لاهاي الهولندية) قوله: ”المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول“.

وأضاف: ”المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر، والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة“.

‎وأطاح الجيش السوداني، يوم الخميس، بالرئيس عمر البشير، وأعلن تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الحكم في البلاد.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.