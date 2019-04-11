أول تعليق للمحتجّين على الانقلاب بالسودان

أول تعليق للمحتجّين على الانقلاب بالسودان
Sudanese demonstrators gather after Sudan's Defense Minister Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf said that President Omar al-Bashir had been detained "in a safe place" and that a military council would run the country for a two-year transitional period outside the Defence Ministry in Khartoum, Sudan April 11, 2019. REUTERS/Stringer

المصدر: فريق التحرير

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مشترك رفضها لما ورد في بيان الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف على نظام عمر حسن البشير، والإجراءات التي وعد بتنفيذها.

ودعت القوى التي تتحدث باسم المحتجين في أول تعليق منها على انقلاب بن عوف، الشعب إلى المحافظة على اعتصامه، أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.

وفي سياق الإجراءات التي أعلن عنها الجيش، حثّ رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عن قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، المعتصمين، على الاستمرار حتى تحقيق مطالب الثورة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين، تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

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