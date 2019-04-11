أول تعليق للمحتجّين على الانقلاب بالسودان

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مشترك رفضها لما ورد في بيان الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف على نظام عمر حسن البشير، والإجراءات التي وعد بتنفيذها.

ودعت القوى التي تتحدث باسم المحتجين في أول تعليق منها على انقلاب بن عوف، الشعب إلى المحافظة على اعتصامه، أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.

قوى إعلان الحرية والتغيير بيان مشترك نفذت سلطات النظام انقلاباً عسكرياً تعيد به انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها … يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان.#لم_تسقط_بعد — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 11, 2019

وفي سياق الإجراءات التي أعلن عنها الجيش، حثّ رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عن قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، المعتصمين، على الاستمرار حتى تحقيق مطالب الثورة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين، تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.