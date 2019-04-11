سودانيون يقتحمون مبنى الأمن في كسلا ويحرقون مقتنياته (فيديو وصور)

سودانيون يقتحمون مبنى الأمن في كسلا ويحرقون مقتنياته (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

أفادت مصادر محلية في السودان وشهود عيان، اليوم الخميس، بأن عددًا من المتظاهرين الغاضبين اقتحموا مقر جهاز الأمن في كسلا وأحرقوا عددًا من الدراجات النارية التابعة لعناصر الأمن وسط الشارع.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في السودان اليوم، صورًا ظهر فيها متظاهرون بالعشرات، فيما قال الناشطون إنها تظهر لحظة اقتحام مبنى الأمن في كسلا.

واشتكى بعض الناشطين من العنف الذي تعامل به رجال الأمن مع المتظاهرين في سبيل منعهم من دخول أي منهم للمقر، لافتين إلى وقوع بعض الإصابات في صفوف المحتجين.

وناشد بعض الناشطين المحتجين ضرورة عدم تدمير وتخريب المقدرات الحكومية حتى لا تضيع الأوراق الحكومية وتضيع معها الحقوق.

وقالت ناشطة تدعى آلاء الشيخ: ”يا جماعة أي مستندات وأدلة مهمة للمستقبل الناس ما تهدم وتضيع الحاجات الحتدين الناس ديل قدام القانون في المحاكم بعدين علشان ما يضيع حق زول“.

وقال ناشطون إن قوات الجيش تسلمت مبنى جهاز الأمن وسيطرت عليه بعد هجوم المحتجين عليه اليوم.

وتداول ناشطون أن ثوارًا من مدينة كسلا قاموا بذبح عجل أمام بوابة ”اللواء 41 مشاة“ احتفالًا بسقوط نظام البشير.

 

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