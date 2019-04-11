الجيش السوداني يحاصر منزل أشقاء البشير بالخرطوم

الجيش السوداني يحاصر منزل أشقاء البشير بالخرطوم

المصدر: فريق التحرير

ذكرت مصادر سودانية، اليوم الخميس، أن قوات من الجيش السوداني حاصرت منزل أشقاء الرئيس عمر البشير بضاحية كافوري في العاصمة الخرطوم، في أعقاب الانقلاب على حكم البشير في وقت مبكر اليوم.

وتواترت أنباء من مصادر محلية في العاصمة الخرطوم تفيد بأن قوات الجيش السوداني اعتقلت أشقاء الرئيس عمر البشير بعد الانقلاب عليه.

وتزامن ذلك مع الكشف عن اعتقال العشرات من رموز النظام السوداني بينهم نافع علي نافع وعوض الجاز وعلي عثمان وأحمد هارون ونحو 100 آخرين.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أنه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في السجون في مدينة ”عطبرة“ عقب توجه الجماهير الغاضبة إلى مباني الاحتجاز التابعة للأمن السوداني.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن السوداني استجابت لمطالب محتجين في عطبرة وأطلقت سراح عدد من المعتقلين.

وأفادوا بأن القوات الأمنية بادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل الرضوخ الجزئي لمطالبهم، مضيفين أنهم تلقوا وعدًا بالإفراج عن بقية المعتقلين في وقت لاحق حال اكتمال الإجراءات الرسمية، بحسب الأناضول.

وخرج مئات الآلاف من السودانيين بسياراتهم ومشيًا على الأقدام، إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وبقية المدن، الخميس، تأييدًا لمطالب التغيير، وتعبيرًا عن فرحهم بـ“الانتصار“.

 

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