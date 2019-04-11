الجيش السوداني يحاصر منزل أشقاء البشير بالخرطوم

ذكرت مصادر سودانية، اليوم الخميس، أن قوات من الجيش السوداني حاصرت منزل أشقاء الرئيس عمر البشير بضاحية كافوري في العاصمة الخرطوم، في أعقاب الانقلاب على حكم البشير في وقت مبكر اليوم.
وتواترت أنباء من مصادر محلية في العاصمة الخرطوم تفيد بأن قوات الجيش السوداني اعتقلت أشقاء الرئيس عمر البشير بعد الانقلاب عليه.
مئات الآلاف من السودانيين يواصلون التوافد على مقر قيادة الجيش في #الخرطوم.. وسط أجواء احتفالية بعد أنباء تنحي #البشير#إرم_نيوز #السودان #Sudan pic.twitter.com/EfAwxbOaYh
— إرم نيوز (@EremNews) April 11, 2019
وتزامن ذلك مع الكشف عن اعتقال العشرات من رموز النظام السوداني بينهم نافع علي نافع وعوض الجاز وعلي عثمان وأحمد هارون ونحو 100 آخرين.
وذكر شهود عيان أن قوات الأمن السوداني استجابت لمطالب محتجين في عطبرة وأطلقت سراح عدد من المعتقلين.
وأفادوا بأن القوات الأمنية بادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل الرضوخ الجزئي لمطالبهم، مضيفين أنهم تلقوا وعدًا بالإفراج عن بقية المعتقلين في وقت لاحق حال اكتمال الإجراءات الرسمية، بحسب الأناضول.
وخرج مئات الآلاف من السودانيين بسياراتهم ومشيًا على الأقدام، إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وبقية المدن، الخميس، تأييدًا لمطالب التغيير، وتعبيرًا عن فرحهم بـ“الانتصار“.