الجيش السوداني يحاصر منزل أشقاء البشير بالخرطوم

ذكرت مصادر سودانية، اليوم الخميس، أن قوات من الجيش السوداني حاصرت منزل أشقاء الرئيس عمر البشير بضاحية كافوري في العاصمة الخرطوم، في أعقاب الانقلاب على حكم البشير في وقت مبكر اليوم.

وتواترت أنباء من مصادر محلية في العاصمة الخرطوم تفيد بأن قوات الجيش السوداني اعتقلت أشقاء الرئيس عمر البشير بعد الانقلاب عليه.

وتزامن ذلك مع الكشف عن اعتقال العشرات من رموز النظام السوداني بينهم نافع علي نافع وعوض الجاز وعلي عثمان وأحمد هارون ونحو 100 آخرين.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أنه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في السجون في مدينة ”عطبرة“ عقب توجه الجماهير الغاضبة إلى مباني الاحتجاز التابعة للأمن السوداني.