انقلاب السودان.. مداهمة مقر الحركة الإسلامية في الخرطوم

قال شاهد لوكالة ”رويترز“ العالمية للأنباء، إن جنودًا داهموا مقر الحركة الإسلامية، التي يتزعمها الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم.

وتأتي المداهمة بعد تواتر الأنباء عن وقوع انقلاب عسكري على نظام البشير الذي حكم البلاد 30 عامًا، وتثور احتجاجات شعبية قوية تطالب بتنحيه عن السلطة منذ أشهر.

وأفادت مصادر سودانية، اليوم الخميس، بأن الجيش السوداني وضع الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية، بعد رواج أنباء متضاربة عن تنحيه عن الحكم برغبته أو بانقلاب عسكري أطاح به.

وتتوارد أنباء عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من عمر البشير وسط ضبابية في المشهد السياسي في غياب الإعلان الرسمي من أي طرف.

وتذكر بعض المصادر أن من بين المعتقلين رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا وعلي عثمان طه نائب البشير وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير وغيرهم.