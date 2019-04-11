شاب من غزة يفقد بصره نتيجة التعذيب في سجون حماس (فيديو)

فقد شاب بصره نتيجة الاعتداء عليه وتعذيبه داخل السجون التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بعد اعتقاله على خلفية حراك ”بدنا نعيش“ الذي انطلق منتصف الشهر الماضي؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ورفضًا للضرائب التي تفرضها حماس.

وقال الشاب محمد ذيب صافي، إنه ”خلال فترة اعتقاله لمدة 3 أيام، تعرض للضرب على رأسه، رغم إخباره للمحققين ومعتقليه بأن لديه مشكلة في الأعصاب وفي شبكية العين، إلا أنهم أصروا على أن يضربوه بشكل مبرح“.

وأضاف الشاب دياب، ”لقد فقدت بصري جراء ضربي واستدعائي أكثر من مرة لدى جهاز الأمن الداخلي في غزة”.

وشهدت قصة دياب تفاعلاً كبيرًا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا لمحاسبة المتسببين في هذه الحادثة.

وقالت صفحة حراك ”بدنا نعيش“ في بيان لها على مواقع فيس بوك، إن ”الشاب صافي اعتقل لمدة 3 أيام، تعرض خلالها للضرب والإهانة والشبح على خلفية ممارسته حقه بالتظاهر السلمي، ومشاركته في حراك بدنا نعيش“.

الى كل الشرفاء والمناضلين، محمد لازم يتعالجومحاسبة كل من له يد في هذا الفعل الاجرامي.. تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed D Safi‎‏ في الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف، ”ندين ونستنكر هذه الفعلة الإجرامية، ونطالب بمحاسبة كل يد آثمة شاركت في تعذيب محمد وتجاهل حالته الصحية الحرجة“.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، إن ”المراقب العام لوزارة الداخلية، أمر بالمتابعة الميدانية والتواصل مع جهات الاختصاص، والخلوص لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى مع الشاب محمد صافي“.

وقمعت حركة حماس، مظاهرات خرجت منتصف الشهر الماضي في غزة؛ رفضًا لاستمرار الحركة في جباية الضرائب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع.