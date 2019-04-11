شاهد أولى لحظات الانقلاب العسكري في السودان

تداولت حسابات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعًا مصورًا قالوا إنه يظهر رتلًا من العربات العسكرية التابعة لقوات الجيش السوداني تسير في أحد شوارع العاصمة الخرطوم.

وقالت مصادر سودانية، إن صباح اليوم الخميس شهد تحركات ضخمة للجيش السوداني التي انتشرت في شوارع العاصمة، فيما سادت أنباء عن سيطرة ضباط من الجيش على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الواقع في ”أم درمان“.