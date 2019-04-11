”المؤتمر“ السوداني يدعو المتظاهرين لمواصلة الاحتجاج بعد أنباء تنحي البشير

علق حزب ”المؤتمر السوداني“ على الأنباء التي سادت خلال الساعات الماضية، اليوم الأربعاء، عن تنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم، وسط ضبابية في الموقف حول تخليه عن السلطة طواعية أو إجباره على ذلك عبر انقلاب عسكري.

وقال عمر الدغير رئيس حزب المؤتمر السوداني في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ اليوم: ”نراقب وننتظر بيان القوات المسلحة لدراسته مع حلفائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير لاتخاذ موقف“.

وأضاف: ”ندعو جماهير شعبنا لمواصلة الاعتصام والخروج للشوارع لحراسة ثورتهم ورفض أي تغيير لا يستجيب لمطالبهم“.

نراقب وننتظر بيان القوات المسلحة لدراسته مع حلفائنا في قوى اعلان الحرية والتغيير لاتخاذ موقف. ندعو جماهير شعبنا لمواصلة الاعتصام والخروج للشوارع لحراسة ثورتهم ورفض أي تغيير لا يستجيب لمطالبهم. — Omer Eldigair (@omereldigair) April 11, 2019

في ذات الإطار، دعا تجمع المهنيين السودانيين عبر ”تويتر“ اليوم ”كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم، للتوجه نحوأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات“.

وأضاف التجمع: ”نرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم“.

ونرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم. قوى إعلان الحرية والتغيير

١١ أبريل ٢٠١٩م#اعتصام_القياده_العامه#السودان_الاضراب_العام#مدن_السودان_تنتفض — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 11, 2019

وتصاعدت الأزمة الراهنة في السودان منذ مطلع الأسبوع بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصامًا خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم حيث يوجد مقر سكن البشير.

واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات، حاولوا فض الاعتصام. وذكر وزير الإعلام نقلاً عن تقرير للشرطة أن ما لا يقل عن 11 شخصًا لاقوا حتفهم في الاشتباكات منهم ستة من أفراد القوات المسلحة.