”المؤتمر“ السوداني يدعو المتظاهرين لمواصلة الاحتجاج بعد أنباء تنحي البشير

”المؤتمر“ السوداني يدعو المتظاهرين لمواصلة الاحتجاج بعد أنباء تنحي البشير

المصدر: فريق التحرير

علق حزب ”المؤتمر السوداني“ على الأنباء التي سادت خلال الساعات الماضية، اليوم الأربعاء، عن تنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم، وسط ضبابية في الموقف حول تخليه عن السلطة طواعية أو إجباره على ذلك عبر انقلاب عسكري.

وقال عمر الدغير رئيس حزب المؤتمر السوداني في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ اليوم: ”نراقب وننتظر بيان القوات المسلحة لدراسته مع حلفائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير لاتخاذ موقف“.

وأضاف: ”ندعو جماهير شعبنا لمواصلة الاعتصام والخروج للشوارع لحراسة ثورتهم ورفض أي تغيير لا يستجيب لمطالبهم“.

في ذات الإطار، دعا تجمع المهنيين السودانيين عبر ”تويتر“ اليوم ”كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم، للتوجه  نحوأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات“.

وأضاف التجمع: ”نرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم“.

وتصاعدت الأزمة الراهنة في السودان منذ مطلع الأسبوع بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصامًا خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم حيث يوجد مقر سكن البشير.

واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات، حاولوا فض الاعتصام. وذكر وزير الإعلام نقلاً عن تقرير للشرطة أن ما لا يقل عن 11 شخصًا لاقوا حتفهم في الاشتباكات منهم ستة من أفراد القوات المسلحة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً