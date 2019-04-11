شاهد فرحة السودانيين بعد أنباء تنحي عمر البشير عن حكم السودان

شاهد فرحة السودانيين بعد أنباء تنحي عمر البشير عن حكم السودان

المصدر: فريق التحرير

خرج آلاف السودانيين من مختلف نواحي ومناطق العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس، منذ ساعات الصباح الأولى التي شهدت أنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم، للاحتفال.

وتجمهر السودانيون أمام مقر وزارة الدفاع السودانية، وقد دخلوا في أجواء احتفالية راقصة مرددين هتافات: ”سقطت سقطت .. انتصرنا.. انتصرنا“.

وقال شهود عيان إن الجيش السوداني نشر قوات في محيط وزارة الدفاع، بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسة بالعاصمة الخرطوم في وقت مبكر اليوم الخميس، وأضاف أن الآلاف تدفقوا للاعتصام خارج وزارة الدفاع.

وذكر التلفزيون الرسمي في وقت سابق أن الجيش سيصدر بيانًا مهمًا وسط تكهنات بشأن محاولة انقلاب على الرئيس عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات على حكمه المستمر منذ 30 عامًا.

وانطلقت كذلك حشود جماهيرية من مواطني مدينة كسلا تصل في تظاهرة إلى قيادة الحامية العسكرية بالمدينة، وفقًا لما تناقلته مواقع سودانية صباح اليوم.

وتصاعدت الأزمة الراهنة في السودان منذ مطلع الأسبوع بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصامًا خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم حيث يوجد مقر سكن البشير.

#الشروق| دقيقة من السودان.. سقطت سقطت.. فرحة في الشوارع السودانية بعد أنباء تنحي البشير

#الشروق| دقيقة من السودان.. سقطت سقطت.. فرحة في الشوارع السودانية بعد أنباء تنحي البشير

تم النشر بواسطة ‏جريدة الشروق – Shorouk News‏ في الخميس، ١١ أبريل ٢٠١٩

واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات حاولوا فض الاعتصام. وذكر وزير الإعلام نقلاً عن تقرير للشرطة أن ما لا يقل عن 11 شخصًا لاقوا حتفهم في الاشتباكات منهم ستة من أفراد القوات المسلحة.

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