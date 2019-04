شاهد فرحة السودانيين بعد أنباء تنحي عمر البشير عن حكم السودان

خرج آلاف السودانيين من مختلف نواحي ومناطق العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس، منذ ساعات الصباح الأولى التي شهدت أنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم، للاحتفال.

وتجمهر السودانيون أمام مقر وزارة الدفاع السودانية، وقد دخلوا في أجواء احتفالية راقصة مرددين هتافات: ”سقطت سقطت .. انتصرنا.. انتصرنا“.

وقال شهود عيان إن الجيش السوداني نشر قوات في محيط وزارة الدفاع، بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسة بالعاصمة الخرطوم في وقت مبكر اليوم الخميس، وأضاف أن الآلاف تدفقوا للاعتصام خارج وزارة الدفاع.

The Sudanese streets full of joy waiting for the Army to declare the victory :#مدن__السودان_تنتفض #السودان_الاضراب_العام #SudanRevolts #sudan_revolution_news #Sudan_Uprising #اعتصام_القياه_العامه pic.twitter.com/Tz74KW99jc

