أنباء عن وضع البشير قيد الإقامة الجبرية واعتقالات بين قيادته وسط انتشار للجيش (فيديو)

أفادت مصادر سودانية، اليوم الخميس، بأن الجيش السوداني وضع الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية، بعد رواج أنباء متضاربة عن تنحيه عن الحكم برغبته أو بانقلاب عسكري أطاح به.
وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم، بأن مركبات تابعة لقوات من الجيش السوداني انتشرت صباح اليوم على الطرقات والجسور الرئيسة.
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أفادت مصادر سودانية، اليوم الخميس، بأن #الجيش_السوداني وضع الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية بعد رواج أنباء متضاربة عن تنحيه عن الحكم برغبته أو بانقلاب عسكري أطاح به. وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم بأن مركبات تابعة لقوات من الجيش السوداني انتشرت صباح اليوم على الطرقات والجسور الرئيسية. وذكر آخرون أنه فور سريان الأنباء عن تنحي البشير انتشر تدفق آلاف السودانيين للاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم. ونقل البعض عن متظاهرين انتشار هتافات بين المتظاهرين قالوا فيها: ”الناس يرددون هتاف ”#سقطت سقطت.. انتصرنا“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #السودان #السودان_تنتفض #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس #عمر_البشير #البشير #sudan #protest #news
وذكر آخرون أنه فور سريان الأنباء عن تنحي البشير تدفق آلاف السودانيين للاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم.
ونقل البعض عن متظاهرين انتشار هتافات بين المتظاهرين قالوا فيها: ”الناس يرددون هتاف ”سقطت سقطت.. انتصرنا“.
مئات الآلاف من السودانيين يواصلون التوافد على مقر قيادة الجيش في #الخرطوم.. وسط أجواء احتفالية بعد أنباء تنحي #البشير#إرم_نيوز #السودان #Sudan pic.twitter.com/EfAwxbOaYh
— إرم نيوز (@EremNews) April 11, 2019
وذكر موقع ”النيلين“ السوداني أن ”قائد الانقلاب العسكري على الأرجح هو عبد الفتاح البرهان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية“.
وتتوارد أنباء عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من عمر البشير وسط ضبابية في المشهد السياسي في غياب الإعلان الرسمي من أي طرف.
وتذكر بعض المصادر أن من بين المعتقلين رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا وعلي عثمان طه الناب السابق للبشير وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير وغيرهم.