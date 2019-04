أنباء عن وضع البشير قيد الإقامة الجبرية واعتقالات بين قيادته وسط انتشار للجيش (فيديو)

View this post on Instagram

أفادت مصادر سودانية، اليوم الخميس، بأن #الجيش_السوداني وضع الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية بعد رواج أنباء متضاربة عن تنحيه عن الحكم برغبته أو بانقلاب عسكري أطاح به. وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم بأن مركبات تابعة لقوات من الجيش السوداني انتشرت صباح اليوم على الطرقات والجسور الرئيسية. وذكر آخرون أنه فور سريان الأنباء عن تنحي البشير انتشر تدفق آلاف السودانيين للاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم. ونقل البعض عن متظاهرين انتشار هتافات بين المتظاهرين قالوا فيها: ”الناس يرددون هتاف ”#سقطت سقطت.. انتصرنا“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #السودان #السودان_تنتفض #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس #عمر_البشير #البشير #sudan #protest #news