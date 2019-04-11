أنباء عن وضع البشير قيد الإقامة الجبرية واعتقالات بين قيادته وسط انتشار للجيش (فيديو)

أفادت مصادر سودانية، اليوم الخميس، بأن الجيش السوداني وضع الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية، بعد رواج أنباء متضاربة عن تنحيه عن الحكم برغبته أو بانقلاب عسكري أطاح به.

وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم، بأن مركبات تابعة لقوات من الجيش السوداني انتشرت صباح اليوم على الطرقات والجسور الرئيسة.

وذكر آخرون أنه فور سريان الأنباء عن تنحي البشير تدفق آلاف السودانيين للاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم.

ونقل البعض عن متظاهرين انتشار هتافات بين المتظاهرين قالوا فيها: ”الناس يرددون هتاف ”سقطت سقطت.. انتصرنا“.

وذكر موقع ”النيلين“ السوداني أن ”قائد الانقلاب العسكري على الأرجح هو عبد الفتاح البرهان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية“.

وتتوارد أنباء عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من عمر البشير وسط ضبابية في المشهد السياسي في غياب الإعلان الرسمي من أي طرف.

وتذكر بعض المصادر أن من بين المعتقلين رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا وعلي عثمان طه الناب السابق للبشير وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير وغيرهم.