بوادر انقلاب عسكري في السودان وانتظار البيان رقم 1

قالت تقارير إعلامية سودانية صباح اليوم الخميس إن القوات المسلحة قررت الانقلاب على الرئيس عمر حسن البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه عن السلطة.

وفيما أعلن التلفزيون السوداني أن القوات المسلحة ستعلن بيانًا بعد قليل وصفته بالهام، أكد موقع ”النيلين“، أن الجيش استولى على السلطة، وأن هناك أنباء عن بدء حملة اعتقالات واسعة لرموز ”النظام السابق“، وتردد على فيسبوك اعتقال كل من وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، ونائب الرئيس أحمد هارون.

ووسط حبس السودانيين أنفاسهم يبث التلفزيون والإذاعة الرسميان حاليًا أغانيَ وطنية، عادة ما تسبق ”البيان رقم 1“ الذي قد يعلن الجيش من خلاله انتهاء حكم البشير، الذي حكم هذا البلد30 عامًا.

وقال شهود عيان لـ“فرانس برس“ إنهم شاهدوا العديد من الآليات العسكرية وعلى متنها جنود تدخل مقر الجيش في ساعات مبكرة صباح الخميس.

ونقلت ”الأناضول“ عن شهود عيان آخرين أن الجيش السوداني ”يحاصر مبنى التلفزيون الرسمي في الخرطوم، فيما دخل عدد من الضباط إلى المبنى“.