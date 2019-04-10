عمان: السفير الليبي تعهد بالإفراج عن 3 أردنيين مختطفين في طرابلس

قالت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إن السفير الليبي في عمان أكد لها في أكثر من اتصال أن سلطات بلاده تتابع حادثة اختطاف ثلاثة مواطنين أردنيين منذ شهر آب /أغسطس الماضي، وأنه سيتم الإفراج عن المحتجزين الثلاثة في وقت قريب وأنهم بصحة جيدة.

وبحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة: إن الوزارة ردت على ما تم تداوله في وسائل الإعلام اليوم، حول ورود سؤال للوزارة من أحد أعضاء مجلس النواب الأردني بشأن حادثة اختطاف ثلاثة أردنيين في ليبيا، من خلال القنوات الرسمية قبل نحو شهر.

وأضاف أن الوزارة كانت قد أصدرت بيانًا خلال شهر فبراير /شباط 2019 أكدت خلاله أنها تتابع منذ شهر آب/أغسطس من العام الماضي حادثة الاختطاف، عقب تلقيها بلاغًا من زوجة أحد المفقودين بتاريخ 23- 8 – 2018 بأنها فقدت الاتصال مع زوجها ورفيقيه، مشيرة إلى أنهم ما زالوا محتجزين في العاصمة الليبية (طرابلس) بمنطقة تاجوراء.

وأكدت الخارجية الأردنية أنها منذ لحظة اختطاف ثلاثة مواطنين من رعاياها تجري اتصالاتها مع الجانب الرسمي الليبي، وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص. وكذلك تم طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد فايز السراج للأردن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.