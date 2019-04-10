حماس: الانتخابات الإسرائيلية تؤكد على ”الرؤية المتطرفة“

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الإسرائيلية تؤكد على ”الرؤية المتطرفة“ التي يتسم بها الكيان الإسرائيلي حول استهداف الحقوق الفلسطينية، واستمرار السياسة العدوانية في كافة أماكن تواجدهم، خاصة في الضفة الغربية، وغزة، والقدس.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة، إنه ”لا فرق بين حزب يسار أو يمين داخل إسرائيل، فكلهم يستهدف القضية، وأياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين من خلال مجازر، واعتداءات، وإجراءات تهويدية على مدار السنوات الماضية“.

وأضاف قاسم خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن ”الحكومة الإسرائيلية المرتقبة ستكون مسنودة بشكل كبير من الإدارة الأمريكية، التي قطعت الطريق على الفلسطينيين، وسلبت حقهم من خلال الانحياز الكامل للمشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى تصفية القضية ومحوها“.

وأشار إلى أن الأحزاب الإسرائيلية جمعاء تحمل الرؤية العالمية الصهيونية، حتى لو أظهرت عكس ذلك من خلال مسميات اليسار والسلام وما إلى ذلك.

ودعا قاسم السلطة الفلسطينية إلى عقد اجتماع طارئ للإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لإعادة ترتيبها على أن تحمل رؤية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد نجاح حكومة متطرفة ستسعى إلى التهام المزيد من الحقوق الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، قال عصام الدعليس نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس إن“نتائج الانتخابات الإسرائيلية، في ضوء إدارة ترامب المنحازة للاحتلال تفرض علينا كفلسطينيين تحديًا جديدًا يتطلب منا الوحدة الوطنية على برنامج المقاومة لمواجهة استمرار تصفية القضية الفلسطينية، وصفقة القرن“.