دمشق تفرج عن 4 أردنيين من أصل 30 اعتقلوا في سوريا

قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، إن دمشق أفرجت عن 4 أردنيين من أصل 30 اعتقلوا في سوريا عقب فتح الحدود بين البلدين، وكانت عمّان طالبت الأسبوع الماضي بالإفراج عنهم.

ونقل بيان عن المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن السلطات السورية كانت قررت الإفراج عن 8 أردنيين، أحدهم ”قد عاد إلى بيته، حيث يقيم مع عائلته في دمشق، واثنان في طريق العودة إلى المملكة، ومواطن رابع من المفرج عنهم قد وصل بالفعل إلى المملكة“.

وأضاف:“أما بالنسبة للمواطنين الأربعة الآخرين الذين شملهم قرار الإفراج فإن السفارة على تواصل مع الجهات الرسمية السورية لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم، والتأكد من وجود الوثائق الرسمية الضرورية التي تسهل عملية عودتهم بأسرع وقت ممكن“.

وأكد القضاة أن السلطات السورية كانت أبلغت وزارة الخارجية بقرارها الإفراج عن 8 أردنيين، وأن ”الوزارة مستمرة بالتواصل مع السلطات السورية عبر سفارة سوريا الشقيقة في عمّان، وسفارة الأردن في دمشق للإفراج عن بقية المعتقلين“.

وأشار إلى أن ”سجلات وزارة الخارجية تشير إلى اعتقال 30 مواطنًا بعد إعادة فتح الحدود، و25 مواطنًا تم اعتقالهم قبل ذلك التاريخ“.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت، يوم الخميس الماضي، استدعاء القائم بأعمال سفارة سوريا في عمّان أيمن علوش ”للمرة الرابعة على التوالي“ وطالبت دمشق بالإفراج عن 30 أردنيًا اعتقلوا في سوريا عقب فتح الحدود بين البلدين.

من جهته وعد القائم بالأعمال السوري حينها ”بمتابعة هذا الأمر المهم مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال أيام“.

وفُتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيس بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعد نحو 3 سنوات من إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.