بومبيو: خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستطرح ”قريبًا“‎

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطرح ”قريبًا“ اقتراحًا بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال بومبيو، في جلسة بمجلس الشيوخ: ”نعكف حاليًا على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل تقديمها قريبًا“.
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قال بومبيو في جلسة بمجلس الشيوخ: "نعكف حاليًا على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل تقديمها قريبًا".
المصدر: رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطرح ”قريبًا“ اقتراحًا بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال بومبيو، في جلسة بمجلس الشيوخ: ”نعكف حاليًا على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل تقديمها قريبًا“.