بومبيو: خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستطرح ”قريبًا“‎

بومبيو: خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستطرح ”قريبًا“‎

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطرح ”قريبًا“ اقتراحًا بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال بومبيو، في جلسة بمجلس الشيوخ: ”نعكف حاليًا على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل تقديمها قريبًا“.

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