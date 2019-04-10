بومبيو: خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستطرح ”قريبًا“‎

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قال بومبيو في جلسة بمجلس الشيوخ: "نعكف حاليًا على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل تقديمها قريبًا".