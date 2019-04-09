مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ينضمون لإضراب عن الطعام

انضم مئات الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، للإضراب الذي بدأه الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية مساء أمس، فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال تجري مفاوضات غير مباشرة مع الأسرى لإنهاء الإضراب.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان: ”انضم قرابة 400 أسير في معتقلات الاحتلال اليوم الثلاثاء، للإضراب المفتوح عن الطعام (إضراب الكرامة 2)، والذي شرع به عشرات الأسرى أمس“.

وأضاف نادي الأسير، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ”عشرات الأسرى التحقوا بالإضراب عن الطعام خلال الساعات الماضية في عدة سجون منها: النقب الصحراوي، وريمون، ونفحة، وايشل، وعوفر، وجلبوع، ومجدو“.

ولفت نادي الأسير لوجود جهود مصرية للضغط على السلطات الإسرائيلية؛ للاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى مفاوضات غير مباشرة مع الأسرى داخل المعتقلات.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، لمطالب الأسرى من إضرابهم المفتوح عن الطعام، والتي تمثلت في إزالة أجهزة التشويش، وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات من الأسرى، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات على الأسرى منذ عام 2014، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وكذلك للمصابين من الأسرى بعد الاعتداءات عليهم، وإنهاء سياسة العزل.