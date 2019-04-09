سفارات غربية: على السلطات السودانية تقديم ”خطة للانتقال السياسي تحظى بمصداقية“

المصدر: ا ف ب

اعتبرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، الثلاثاء، أنّه آن الأوان للسلطات السودانية لكي تعرض ”خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية“ في مواجهة التظاهرات ضد النظام التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

وقالت سفارات الدول الثلاث، في بيان مشترك نشر في الخرطوم: ”لقد آن الأوان للسلطات السودانية لكي ترد على هذه المطالب الشعبية بطريقة جدية وتحظى بمصداقية“.

وأضافت أنّه يجب على السلطة أن تضع ”خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية“، فيما تجمع آلاف المتظاهرين منذ السبت، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989.

ودعت الدول الثلاث أيضًا السلطات إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ووقف استخدام العنف ضد ”متظاهرين مسالمين“.

وأضافت أنّ ”الشعب السوداني يطالب بانتقال إلى نظام سياسي يكون شاملًا“ كل الأطراف، مبدية استعدادها لدعم مثل هذه العملية السياسية والمساهمة في حل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.