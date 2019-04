الشاعرة العراقية شهد الشمري ترد على شائعة ”اغتيالها“ الأخيرة .. فيديو

View this post on Instagram

خرجت الشاعرة العراقية #شهد_الشمري عن صمتها، للرد على شائعة اغتيالها في بلادها، واصفة مروجي تلك الأنباء بـ"الصفحات الرخيصة" التي تديرها شلة من العقول الصغيرة. وبثت الشمري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بـ"سناب شات"، ظهرت فيه مرتدية "الحجاب" وعلقت قائلة: "بعض المتخلفين اليي عندنا حتى كذبة نيسان يستخدموها في الموت والقتل والدمار، يبدو أنكم أدمنتم الموت" @shahadalshemari