الشاعرة العراقية شهد الشمري ترد على شائعة ”اغتيالها“ الأخيرة .. فيديو

خرجت الشاعرة العراقية شهد الشمري عن صمتها، للرد على شائعة اغتيالها في بلادها، واصفة مروجي تلك الأنباء بـ“الصفحات الرخيصة“ التي تديرها شلة من العقول الصغيرة.

وبثت الشمري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بـ“سناب شات“، ظهرت فيه مرتدية ”الحجاب“ وعلقت قائلة: ”بعض المتخلفين اليي عندنا حتى كذبة نيسان يستخدموها في الموت والقتل والدمار، يبدو أنكم أدمنتم الموت“.

وأضافت: ”لكل مغرض كاتب خبر وفاة شهد الشمري، الله يجعلك نصيب في كل شيء تكتبه عني سلبي أو إيجابي، حبوا نفسكم، أنا أعيش حياتي والحياة حلوة، لا تفكروا في شهد أو غير شهد“.

وتابعت: ”عمري ما فكرت بغيري، أفكر بس بنفسي، وأشوف الشخص الناجح أقول الله يوفقه يستاهل، كذبة نيسان استخدموها بطريقة حلوة“.

وكانت الشمري قد نشرت الخبر الذي تم تداوله بشأن مقتلها، عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، وعلقت قائلة: ”بيجات رخيصة مستهلكة تديرها شلة من صغار العقول (مزعطة) حتى وإن كانت كذبة نيسان؟ لازم موت… يبدو أنكم ادمنتم الموت.. غير صحيح الخبر احبتي وأنا بخير“.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج شائعات عن مقتل شهد الشمري، حيث سبق وأن تعرضت لنفس الأمر، بعد الإعلان عن مقتل المودل العراقية تارة فارس.

وحينها نفت الشمري أيضًا تلك الأنباء، وعلقت قائلة: ”أصحاب المواقع القذرة، أنتم داعش من نوع آخر.. أرواح العالم صارت رخيصة مثلكم“.