ارتفاع عدد ضحايا فض اعتصام الخرطوم إلى 4 قتلى

أعلنت ”لجنة أطباء السودان“، الثلاثاء، عن سقوط 4 قتلى جدد جراء عملية فض المحتجين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ليرتفع عدد القتلى إلى 6 منذ الصباح.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن ”من بين القتلى كادرًا طبيًّا، واثنين من منسوبي قوات الشعب المسلحة“، لافتة إلى أن ”قوات النظام استخدمت الرصاص الحي، فتصدى لهم ضباط وجنود الجيش“.

وتحدثت اللجنة عن إصابة ”العديد من المعتصمين ومنسوبي الجيش، وأن بعضهم حالته حرجة“.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المعارضة عن مقتل شخصين فجرًا، لدى قيام قوات الأمن بمحاولة فض المعتصمين، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

من جهته، قال ”تجمع المهنيين السودانيين“ في بيان، إن ”قوات من الجيش السوداني تصدت للقوات الأمنية التي هاجمت المعتصمين بالرصاص والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع“.

وحتى الساعة الـ 10:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق رسمي، حول ما أوردته مصادر المعارضة.

ويواصل آلاف المحتجين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، وإسقاط النظام.

ودخلت احتجاجات السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء، وتطورت لاحقًا لتتحول إلى المطالبة بتنحي البشير.