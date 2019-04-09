مقتل 3 أشخاص في هجوم لـ“مجموعة انتحاريين“ على موقع للجيش السوري

قُتل 3 أشخاص في هجوم شنه انتحاريون على موقع للجيش السوري غربي البلاد، يوم الثلاثاء.

وأفادت قناة ”الإخبارية“ التي تديرها الدولة السورية، بأن ”القوات الحكومية أحبطت هجومًا شنته مجموعة من المفجرين الانتحاريين على موقع في غرب سوريا، يوم الثلاثاء، قُتل خلاله 3 أشخاص إضافة إلى جميع المسلحين“.

ووقع الهجوم حوالي الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي، قرب ”طيبة الإمام“ في ريف حماة الشمالي.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله إن ”مجموعة مسلحة ترتدي الأحزمة الناسفة هاجمت إحدى نقاطنا العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالي“.

وأضاف المصدر: ”على الفور تم اكتشافهم من حراس النقطة، والتعامل معهم بالنار، وإفشال الهجوم“.